الحشد الشعبي: مجزرة الخيلانية كشفت عن خيوط مهمة

2020/11/04 | 14:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..كشف الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني، الاربعاء، عن دور فعال في اعتقال المتورطين بمجزرة الخيلانية، مشيرا إلى أن المجزرة كشفت عن خيوط مهمة.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” غرفة تنسيق استخبارية مشتركة بين الحشد الشعبي وبقية التشكيلات الامنية يجري من خلالها تدقيق وتحليل المعلومات ومن ثم مطابقتها قبل اتخاذ أي قرار بالمداهمة ونصب الكمائن”، مبينا ان “اعتقال المتورطين في مجزرة الخيلانية قرب المقدادية قبل اكثر من اسبوع كان لاستخبارات الحشد دور فعال فيها”.واضاف الحسيني،ان” التحقيقات في مجزرة الخيلانية كشفت ع خيوط هامة عن انشطة خلايا داعش النائمة ودورها الاجرامي في ارتكاب العديد من الاعتداءات الارهابية وطرق تسللها بين البساتين وماهي مضافاتها الهامة”، مؤكدا أن “هناك نتائج مهمة تم الوصول اليها في الايام الماضية وسيتم اعلانها للراي العام في اقرب وقت ممكن”.واشار الحسيني الى ان” عملية الخيلانية العسكرية المستمرة منذ 6 ايام متتالية اخذت محاور متعددة ابرزها تمشيط مناطق واسعة جدا تصل الى 40كم من البساتين وفتح طرق زراعية ونشر المزيد من نقاط المرابطة وانهاء وجود أي مضافات لداعش الارهابي في جميع القواطع ضمن مناطق شمال المقدادية سواء اكانت الخيلانية او الزور”.وكانت الاجهزة الامنية في ديالى اعلنت رسميا اعتقال اثنين من المتورطين بارتكاب مجزرة الخيلانية والتي اودت بحياة 5 اشخاص من اسرة واحدة واصابة اثنين اخريين”.انتهى/ 25 ف

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