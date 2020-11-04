قوة من الرد السريع تصادر اسلحة في ميسان على خلفية نزاع عشائري اندلع ليله امس

2020/11/04 | 14:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرقة الرد السريع، الأربعاء، مصادرة أسلحة في محافظة ميسان، خلال حملة تفتيش على خلفية نزاع عشائري اندلع أمس.وذكرت الفرقة في بيان (4 تشرين الثاني 2020)، أن “قوة من قواتها المتمثلة باللواء الاول واللواء الرابع شرعت، صباح هذا اليوم، … Readmore

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