2020/11/04 | 14:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفاق برلماني - حكومي لتمرير قانون يُمهد لصرف الرواتب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/04 | 14:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق برلماني - حكومي لتمرير قانون يُمهد لصرف الرواتب) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق برلماني - حكومي لتمرير قانون يُمهد لصرف الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).