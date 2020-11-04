اقتصاد منطقة اليورو يسير على الطريق الصحيح نحو ركود مزدوج

2020/11/04 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأظهر مسح أن التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو توقف الشهر الماضي مع موجة ثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا والقيود المفروضة لمحاولة احتوائه ، مما أضر بالنشاط في صناعة الخدمات المهيمنة في الاتحاد ، مما يشير إلى ركود مزدوج.

إلى جانب نظرائهما ، أعادت ألمانيا وفرنسا - أكبر اقتصادين في الكتلة المكونة من 19 دولة - فرض إجراءات إغلاق صارمة ، ومن المرجح أن تتسبب في ضربة قوية هذا الشهر حيث تظل المطاعم وصالات الألعاب الرياضية والمتاجر مغلقة ويبقى المواطنون في منازلهم.

قال كريس ويليامسون ، كبير الاقتصاديين في مجال الأعمال في IHS Markit ، "مع تشديد إجراءات الإغلاق ، أصبح من الصعب بشكل متزايد أن نرى كيف سيتجنب اقتصاد منطقة اليورو الانحدار مرة أخرى إلى الانحدار".

"بالنسبة لجميع البلدان ، أصبحت التوقعات قاتمة بشكل متزايد."

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش بنسبة 11.8 بالمئة في الربع الثاني لكنه توسع بنسبة 12.7 بالمئة أفضل بكثير من المتوقع في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول بعد تخفيف كثير من قيود الإغلاق.

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