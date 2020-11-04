توقعات بانتزاع بايدن أريزونا المهمة من ترامب

2020/11/04 | 14:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انتزع المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة، جو بايدن، أريزونا إحدى الولايات المهمة في انتخابات أمس الثلاثاء، من الرئيس دونالد ترامب، الذي فاز بها في 2016، وفق توقعات كبرى وسائل الإعلام الأمريكية.

وبهذه النتيجة التي توقعتها شبكة فوكس نيوز ومحطة إن بي أر وبوابة بوليتيكو، حصل بايدن على دعم 11 مندوباً إضافياً، وأصبح يحظى بدعم 236 مندوباً في المجمع الانتخابي مقارنة مع 213 لترامب، بحثاً عن أغلبية بـ270 مندوباً، لتحقيق الفوز بالرئاسة.

ويتميز بايدن بانتصاره في أريزونا عن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي خسرتها في 2016، لكن الحسم لا يزال بعيداً، في انتظار نهاية الفرز في ولايات أخرى مثل بنسلفانيا، وميشيغان، وويسكونسن، ونورث كارولينا، وجورجيا.

ويمثل إنجاز بايدن في أريزونا أول فوز للحزب الديمقراطي في الولاية منذ السباق الرئاسي في 1996، في الانتخابات الثانية للرئيس السابق بيل كلينتون بين 1993و2001.

وقبل كلينتون، لم تصوت أريزونا لديمقراطي منذ هاري ترومان في 1948، ما يدل على أنها تقليديا ولاية محافظة للغاية.

وتوقعت وسائل الإعلام أيضاً فوز رائد الفضاء المتقاعد مارك كيلي بمقعد في مجلس الشيوخ، ما يرفع رصيد الديمقراطيين إلى عضوين في هذه الغرفة عن أريزونا وذلك للمرة الأولى منذ 1953.

وانتزع مقعد مجلس الشيوخ الآخر من الجمهوريين بواسطة كريستين سينيما في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018.

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