2020/11/04 | 14:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة ..



اعلن البنك المركزي العراقي ، عن بيع 178.350.000 مليون دولار ضمن نافذة بيع العملة اليوم الاربعاء.



واوضح ان مبالغ تعزيز الارصدة في الخارجة بلغت 161.000.000 مليون دولار ، موزعة على 36 مصرفا شارك بالمزاد هذا اليوم.



فيما بلغ اجمالي المبيعات النقدية 17.350.000 مليون دولار.



واوضح البنك في بيان أن سعر بيع المبالغ المحولة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي يبيع اكثر من 178 مليون دولار في مزاد العملة وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يبيع اكثر من 178 مليون دولار في مزاد العملة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يبيع اكثر من 178 مليون دولار في مزاد العملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).