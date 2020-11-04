نجاح خطة استصلاح الاراضي الزراعية المتضررة شرقي الفلوجة

2020/11/04 | 14:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الكرمة بمحافظة الانبار احمد مخلف الحلبوسي ، الاربعاء، عن استصلاح خطة الاراضي الزراعية المتضررة جراء العملية الارهابية في مناطق شرقي مدينة الفلوجة .وقال الحلبوسي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة قضاء الكرمة المحلية نجحت بخطة استصلاح الاراضي الزراعية المتضررة جراء جراء قيام ارهابي داعش بتدميرها وسرقة المرشات والاليات الزراعية اثناء سيطرته على قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، في خطوة تهدف الى الارتقاء بالواقع الزراعي الذي سجل العام الماضي انتعاش كبير نتيجة عودة الامن والاستقرار الى كافة مدن الانبار “.واضاف ان” الخطة اثمرت عن استصلاح نحو 70% من الاراضي الزراعية المتضررة جراء العمليات الارهابية وزراعتها بمختلف المحاصيل الزراعية”.وأوضح أن “حكومة الكرمة المحلية وبالتعاون والتنسيق مع دائرة الزراعة والفلاحين تمكنت من تشغيل نحو 1500 مضخة زراعية للمساهمة في عمليات سقي المحاصيل الزراعية في خطوة هي الاولى من نوعها في تشغيل مثل هكذا عدد”، مشيرا إلى أن “الموسم الحالي سوف يشهد سد حاجة القضاء من مختلف المحاصيل الزراعية “.



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