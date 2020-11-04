"أكسفورد" تعلن موعد الانتهاء من التجارب الأخيرة على لقاح كورونا

2020/11/04 | 14:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير مجموعة اللقاحات في جامعة أكسفورد، إن نتائج التجارب السريرية الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد الذي تطوره الجامعة البريطانية، يمكن أن تطرح قبل نهاية العام.

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