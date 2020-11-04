مصدر: موازنة 2021 ستقر في مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي

2020/11/04 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر مطلع، الأربعاء، (04 تشرين الثاني، 2020)، بأن موازنة 2021 ستقر في جلسات مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "موازنة 2021 ستقر في جلسات مجلس الوزراء المقبلة من الشهر الحالي، ليتم ارسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها".

وكان وكيل وزارة التخطيط، ماهر حماد جوهان ، أكد الإثنين، (26 تشرين الأول، 2020)، أن موازنة العام 2021 ستركز على معالجة تداعيات الأزمتين الصحية والمالية في البلد، مع ايقاف العمل بالمشاريع الجديدة لحين استكمال نظيراتها السابقة في بغداد والمحافظات.

وقال جوهان، في تصريح صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، إن "قرار الايقاف لن يشمل الحالات الاضطرارية التي تمس حاجة المواطن، او استكمال مشروع سابق كان قد توقف او تلكأ".

واضاف أن "القرار جاء نظرا للضائقة المالية التي تعاني منها البلاد، حيث لا يمكن من خلالها البدء بمشاريع جديدة، الامر الذي يؤدي الى تراكم الالتزامات المتزامنة مع المخرجات المالية القليلة".

واشار جوهان الى "ضرورة استكمال المشاريع السابقة التي شهدت التلكؤ في انجازها، والتي ما يزال العمل جاريا فيها بإمكانيات مالية محدودة"، مبينا أن "الاسبقية ستكون لإنجاز المشاريع المحالة والتوقف عن الدخول في التزامات تعاقدية تحمل الخزينة العامة مبالغ اضافية لا تستطيع الايفاء بالتزاماتها خلال العامين او الثلاثة اعوام المقبلة".

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