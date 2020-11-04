الشروع باعمار وتأهيل سايلو الموصل

2020/11/04 | 14:12 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/شرعت الملاكات الهندسية والفنية باعادة اعمار وتأهيل سايلو الموصل بعد خروجه عن الخدمة لمدة اكثر من اربعة اعوام .وقال قائمقام الموصل زهير الاعرجي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان"الملاكات الهندسية في بلديات نينوى ، بالتعاون مع شركة الفاو الهندسية ، شرعت باعمار مبنى السايلو الذي تعرض للتدمير جراء العمليات المسلحة ".واضاف الاعرجي :" ان طاقة استيعاب السايلو تصل الى 25 الف طن ، وسيمول اعماره من صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة "./انتهى

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