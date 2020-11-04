مهاجم أسود الفرات: الديوانية سيقول كلمته بالدوري الممتاز

2020/11/04 | 14:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد مهاجم فريق الديوانية فلاح عبد الكريم، ان فريقه سيقول كلمته في الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وقال عبد الكريم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “روح الإصرار والثقة تسود أجواء الفريق وعازمون على تحقيق النقاط الثلاث في مواجهة الكرخ بعد غد”.

واوضح ان “الديوانية بروحه الشبابية وخبرة بعض لاعبيه ومحترفيه سيقول كلمته في الدوري ونفتقد جماهير الأحمر المساندة كثيرا ونتمنى عودتها الى المدرجات”.

وسيواجه الديوانية ضيفه الكرخ بعد غد الجمعة على ملعب كربلاء الدولي.



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