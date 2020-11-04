بسبب كورونا …” ماركس آند سبنسر” تخسر اكثر من 87 مليون استرليني

2020/11/04 | 14:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

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سجلت "ماركس أند سبنسر" أول خسارة في تاريخها البالغ 94 عاما كشركة عامة، مع تراجع مبيعات الملابس خلال حالة الإغلاق التي سببتها جائحة "كوفيد -19".

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