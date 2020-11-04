الغانمي يوجِّه بنقل وجبة جديدة للمنتسبين من ذوي الشهداء

2020/11/04 | 14:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاربعاء، باصدار اوامر نقل لوجبة جديدة من المنتسبين من ذوي الشهداء.

وقال الغانمي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): "وجهنا بإصدار اوامر نقل لوجبة جديدة من المنتسبين من ذوي الشهداء وحسب طلبهم"، مشيرا الى ان "الشهداء الذين دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه، تركوا ذويهم أمانة في اعناقنا".

واكد الغانمي، ان "احتياجات ذوي الشهداء واجب وسنستمر بتلبيتها".

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