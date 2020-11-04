تنبيه إلى موطني البصرة: استعدوا لانقطاع الماء غداً

2020/11/04 | 14:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية ماء محافظة البصرة، الأربعاء، عن إيقاف ضخ الماء يوم غد في مركز المحافظة لأغراض الصيانة.



وذكر إعلام المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 تشرين الثاني 2020)، "نود إعلامكم بأنه سوف يتم إيقاف ضخ الماء يوم الخميس 5 تشرين الثاني من ساعات الصباح والى المساء لوجود صيانه في الأنابيب الناقلة".

وأضاف البيان، أن "مناطق مركز البصرة سوف تتأُثر بهذا الانقطاع، راجين من المواطنين اخذ الاحتياطات بملء خزاناتهم".

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