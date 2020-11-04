شملت 9 ملايين بريطاني.. دراسة جديدة عن خطر العدوى بكورونا للمقيمين مع أطفال

2020/11/04 | 14:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت دراسة بريطانية أن العيش مع أطفال في المنزل لا يعاني أن البالغين سيكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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