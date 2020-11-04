العثور على 35 عبوة بلاستيكية مليئة بمادة الـ C-4 في الأنبار

2020/11/04 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، (04 تشرين الثاني، 2020)، العثور على 35 عبوة بلاستيكية مليئة بمادة الـ C-4 في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات الجزيرة، عثرت على كدس للعبوات الناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في صحراء الشامية بمنطقة الزاوية".

واضاف البيان أن "الكدس يحتوي 35 حاوية بلاستيكية سعة 10 لتر مملؤة بمادة C4 و20 مسطرة تفجير و5 سبحة تفجير"، مبينا أن "المواد قد تم تفجيرها من قبل مفارز المعالجة موقعيا".

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