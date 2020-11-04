إرسال وثائق للكاظمي والنزاهة عن

2020/11/04 | 14:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت النائبة العراقية عالية نصيف كتاباً رسمياً الى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وهيئة النزاهة يتضمن طلباً بمنع وزارتي الكهرباء والاتصالات من ...

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