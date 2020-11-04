2020/11/04 | 14:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ قدمت شركة أوبو Oppo الصينية، هاتفها الذكي K7 5G، في شهر أغسطس الماضي، واليوم أضافت عملاقة التقنية عضوا آخر إلى سلسلة K، تطلق عليه اسم Oppo K7x.



وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، تم تصميم هاتف Oppo K7x، بشاشة من نوع LCD، وبقياس 6.5 بوصة، وبجودة FullHD +، وبمعدل تحديث للشاشة قدره 90 هرتز.



ويعمل هاتف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسعر لا يصدق ..



أوبو تعلن عن هاتفها بـ5 كاميرات وكالة الصحافة المستقلة.

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