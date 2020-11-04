2020/11/04 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلن مدير الجمارك في منفذ باشماخ الحدودي شاخوان بكر محمد، اليوم الأربعاء، عن قرارات جديدة ستدخل حيز التنفيذ لتنظيم العمل ومنع التهريب.وقال محمد في تصريح للوكالة الرسمية: إن “هناك أربعة منافذ حدودية رسمية في إقليم كردستان، وهي منفذ إبراهيم الخليل، وحاج عمران، وباشماخ وبرويزخان”، مشيراً إلى أنه “تم إبلاغ الحكومة والبرلمان […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير منفذ باشماخ الحدودي في كردستان يتحدث عن قرارات جديدة: ليس لنا ارتباط مع بغداد! المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير منفذ باشماخ الحدودي في كردستان يتحدث عن قرارات جديدة: ليس لنا ارتباط مع بغداد!) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير منفذ باشماخ الحدودي في كردستان يتحدث عن قرارات جديدة: ليس لنا ارتباط مع بغداد!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).