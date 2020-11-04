الكعبي : رحيل أحمد الجلبي خسارة فادحة ولن تعوض

2020/11/04 | 14:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- سرى جياد / عبر عضو مجلس النواب حسن كريم الكعبي في ذكرى رحيل رئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي بأنه خسارة فادحة.



وقال الكعبي في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر “‏خسارتنا للراحل د.الجلبي فادحة ولن تعوض ” وكان الجلبي سياسيا بارزا لعب دورا في إقناع الولايات المتحدة بإسقاط النظام السابق لعام 2003 ، […]

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