رغم تأخر النتائج.. رئيس وزراء سلوفينيا يهنئ ترامب بـفوزه

2020/11/04 | 14:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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هنأ غانيز غانزا، رئيس وزراء سلوفينيا دونالد ترامب على ما وصفه في تغريدة على تويتر بفوز واضح في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ليصبح أول زعيم من الاتحاد الأوروبي يفعل ذلك.

وقال زعيم سلوفينيا الدولة الصغيرة مسقط رأس السيدة الأولى ميلانيا ترامب: “الواضح تماماً أن الشعب الأمريكي انتخب دونالد ترامب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى”.

وأضاف غانزا السياسي اليميني الذي أعلن دعمه لترامب قبل الانتخابات “تهانينا للحزب الجمهوري على النتائج القوية على مستوى الولايات المتحدة”.

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