الحكومة العراقية تحيل موعد بدء العام الدراسي الجديد إلى لجنة الصحة والسلامة

2020/11/04 | 14:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد أعلنت الحكومة العراقية يوم أمس الثلاثاء 03-11-2020، إنه أحيلت موعد بدء العام الدراسي الجديد إلى لجنة الصحة والسلامة في البلاد وذلك لتحديد آليات الدوام في المدارس.وأشار “ملا طلال” المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي أن “وزير الصحة والبيئة الدكتور علي علاوي قدم تقريراً كاملًا عن وضع جائحة كورونا …

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