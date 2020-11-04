2020/11/04 | 14:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١١/٤ عن قيام كوادرها العاملة في مركز كمرك ام قصر الشمالي بضبط ثلاث حاويات محملة بأدوية بشرية اثنان متجاوزة ثلث المدة و واحدة منتهية الصلاحية في مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة.



واضافت الهيئة، ان ذات المركز قام بضبط حاويتين تحتوي على سيارات دون الموديل في محاولة لتهريبها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط ثلاث حاويات ادوية وحاويتين تحتوي على سيارات في كمرك ام قصر الشمالي وكالة الصحافة المستقلة.

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