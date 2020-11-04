المالية النيابية: البرلمان سيصوت على ١٦ ترليون ضمن قانون تمويل العجز

2020/11/04 | 14:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، ان مجلس النواب سيصوت على ١٦ ترليون ضمن قانون تمويل العجز المالي.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “مجلس النواب سيخفض نسبة المبالغة في قانون تمويل العجز المالي المقدم من الحكومة”، لافتا الى ان “التخفيض قد يصل الى ١٦ ترليون ويمرر فقط لتغطية الرواتب والادوية”.

واضاف ان “مجلس النواب لن يمرر القانون بالصيغة التي وصلت اليه من الحكومة والتي تتضمن ٤١ ترليون دينار”، مبينا ان “النفقات الاخرى غير ضرورية وعلى الحكومة ان تجد طريق اخر لحل الازمة المالية بدلا من الاعتماد على القروض”.

واكد النائب عن تحالف الفتح قصي عباس، امس الثلاثاء، ان اموال رواتب الموظفين متوفرة الا ان الحكومة تتعذر بمجلس النواب لتمرير قانون الاقتراض الجديد.



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