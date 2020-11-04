وزير الداخلية يأمر بارسال جرحى الوزارة الى خارج البلاد واسراع الانجاز بالمستشفى الخاص بالوزارة

2020/11/04 | 14:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بالاسراع في إنجاز المستشفى الخاص بالوزارة.



وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت المستقلة نسخة منه ان الغانمي، عقد اليوم الأربعاء، اجتماعاً ضم وكيل الوزارة الاقدم ووكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي، ومدير شؤون الشهداء والجرحى ومدير صندوق الضمان الصحي ومدير صندوق شهداء الشرطة ، وناقش الوزير خلال الاجتماع أهمية […]

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