2020/11/04 | 14:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- ترأس وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم، اليوم الأربعاء، اجتماعا للجنة التوجيهية العليا لمعالجة العشوائيات في العراق “.



واكد الوزير خلال الاجتماع الذي حضره وائل الأشهب، مدير برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في بغداد، ، ومستشار صندوق الامم المتحدة للسكان الدكتور مهدي العلاق، ووكيلا وزارتي التخطيط والإعمار والاسكان والبلديات، وعدد من المديرين العامين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط تبحث مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات معالجة العشوائيات وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تبحث مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات معالجة العشوائيات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تبحث مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات معالجة العشوائيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).