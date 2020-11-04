2020/11/04 | 14:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الحاج رشيد، عن اتفاق على تمرير مشروع قانون تمويل العجز المالي {الإقتراض}.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو في المالية النيابية: اتفاق على تمرير {الاقتراض}.. وهذا ما يتوقعه لرواتب 2021) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو في المالية النيابية: اتفاق على تمرير {الاقتراض}.. وهذا ما يتوقعه لرواتب 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).