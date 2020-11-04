الماء ينقطع عن مركز البصرة غداً

2020/11/04 | 14:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية ماء محافظة البصرة ان غد الخميس سيتم إنقطاع ماء الإسالة عن مناطق مركز مدينة البصرة بسبب أعمال الصيانة.

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