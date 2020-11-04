2020/11/04 | 14:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … يعتبر العراق بلداً نفطياً بحتا لتعتمد موازنته السنوية على 90% من الوارادت النفطية، وهو ما يجعل العراق يعاني العراق منذ مطلع العام الحالي من ازمة مالية خانقة بسبب انخفاض اسعار النفط.



انخفاض اسعار النفط و الوضع الاقتصادي السيء الذي مر ولا زال يمر به العراق جعل الحكومة عاجزة امام تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: مشروع دولي يهدف الى افلاس العراق تماماً والقضاء على اقتصاده وكالة الصحافة المستقلة.

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