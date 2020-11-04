الصحة العالمية تحذر من صعوبة المرحلة المقبلة من تفشي كورونا

2020/11/04 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة المرحلة المقبلة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية نتيجة تفشي وباء كورونا.

ودعا مدير المنظمة تيدروس ادهانوم، الحكومات إلى التركيز على التدابير الأساسية للوقاية واحتواء الوباء لوقف انتشاره وان ترفعها لاحقا دون الحاجة لإعادة فرضها مجددا، مشيرا إلى أن الارتفاع السريع بعدد الاصابات الجديدة يشكل خطرا داهما على مستشفيات كبيرة، ووضع أفراد الطواقم الطبية مجددا أمام خيارات صعبة، وهو ما يوجب الاقتداء بتجارب الدول التي نجحت باحتواء الفيروس مثل نيوزيلاندا ورواندا وتايلاند.

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