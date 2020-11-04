2020/11/04 | 14:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ فى موقف طريف ، شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، عن طريق أحد المواطنين في ​ولاية ميشيغن الأمريكية ، حيث أدلي بصوته ، أثناء إقتراعه للرئيس الأمريكى الجديد، للفنانة اللبنانية.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات الماضية ، بطاقة اقتراع ، مدون بها أسماء المرشحين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيفاء وهبي تنافس ترامب وبايدن فى الانتخابات الأمريكية وكالة الصحافة المستقلة.

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