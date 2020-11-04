2020/11/04 | 15:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- امل نبيل / أغلقت مؤشرات السوق العراقية تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع طفيف، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي ” المؤشر60″ بنحو 0.01% ليصل إلى مستوى 482.62 نقطة.



وبلغ عدد الشركات المتداولة خلال جلسة اليوم ارتفع منها 6 شركات وانخفض 6 شركات.



وبلغ عدد الاسهم المتداولة880.03 الف سهم بقيمة تداول بلغت 1.5 مليون دينار عراقي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع مؤشرات البورصة العراقية في نهاية تعاملات اليوم الاربعاء وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع مؤشرات البورصة العراقية في نهاية تعاملات اليوم الاربعاء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع مؤشرات البورصة العراقية في نهاية تعاملات اليوم الاربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).