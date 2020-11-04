لجنة الاقتصاد : اعتماد سياسة القروض دون تنشيط الإيرادات ينذر بالخطر

2020/11/04 | 15:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – شددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، على ضرورة تنويع الإيرادات العامة، وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدة أن اعتماد القروض دون تنشيط الايرادات ينذر بالخطر.



وقال عضو اللجنة مازن الفيلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية تابعته المستقلة ، إن “اعتماد سياسة القروض، دون تنشيط الإيرادات التي ترفد خزينة الدولة بالموارد غير النفطية، ينذر بالخطر”.



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