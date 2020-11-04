2020/11/04 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية، وزارة التربية باعتماد التعليم الإلكتروني وعدم المجازفة بقرار عودة الدوام للمدارس الابتدائية في ظل استمرار تفشي وباء كورونا.

وأكدت اللجنة في بيان أن العراق لا يزال في المرحلة الخطرة من الأزمة الوبائية، نتيجة تسجيله يوميا آلاف الإصابات بالفيروس، فضلا عن وجود أعداد غير مسجلة رسميا ضمن الإصابات، وهو ما يتطلب الحذر باتخاذ القرارات المقبلة.

وأضافت اللجنة أن طلبة المرحلة الابتدائية سيكونون سببا بنقل العدوى إلى عوائلهم والتسبب بكارثة صحية يصعب السيطرة عليها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تطالب وزارة التربية باعتماد التعليم الالكتروني للدراسة الابتدائية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تطالب وزارة التربية باعتماد التعليم الالكتروني للدراسة الابتدائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).