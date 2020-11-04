وفاة المدرب الأسترالي الأسطوري دون تالبوت

2020/11/04 | 15:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]توفي المدرب الأسترالي الأسطوري في السباحة، دون تالبوت، الذي ساهم في إحراز بلاده 18 ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها سيدني عام 2000، عن عمر 87 عاما.

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