2020/11/04 | 15:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – القت الاستخبارات العسكرية القبض على اثنين من الارهابيين في منطقة ربيعة فيما اكدت انها ضبطت كمية من قنابر الهاون في القيروان بنينوى “.



وذكر بيان للمديرية تلقت المستقلة نسخة منه ” ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وقوة من لواء ٧١ للفرقة القت القبض على اثنين من الارهابيين في منطقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابيين في منطقة ربيعة وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابيين في منطقة ربيعة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابيين في منطقة ربيعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).