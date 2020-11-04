2020/11/04 | 15:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- راهن مقامر بريطاني بمبلغ 5 ملايين دولار على فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرى التصويت فيها أمس الثلاثاء.



وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، سجل المقامر البريطاني، وهو مصرفي سابق لم تذكر الصحيفة اسمه، قيمة الرهان في سجل مراهنات بجزيرة كوراكاو الكاريبية، وفي حالة فوزه قد يجني مكسبًا بقيمة 15 مليون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مبلغ جنوني ..



مقامر بريطاني يراهن بـ5 ملايين دولار على فوز ترامب وكالة الصحافة المستقلة.

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