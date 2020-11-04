تركيا تعلن انتهاء عمليات البحث عن ناجين في إزمير

2020/11/04 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية انتهاء عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين خلال الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير في تركيا.

وقال رئيس إدارة الكوارث التركية، محمد أوغلو، إن فرق البحث والإنقاذ أنهت أعمالها في المباني المهدمة والمتضررة من الزلزال، مبينا أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى مئة وأربعة عشر شخصا بسبب زلزال أزمير والهزات الارتدادية التي اعقبته، والتي تجاوزت قوة بعضها أربع درجات على مقياس ريختر.

وأشار اوغلو إلى أن عدد المصابين وصل إلى ألف وخمسة وثلاثين، من بينهم مئة وسبعة وثلاثون آخرون لا يزالون يتلقون الرعاية في المستشفيات التركية.

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