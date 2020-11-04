الأسعار الرسمية لسيارات جيب في العراق 2020 – 2021

2020/11/04 | 15:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- شهدت الفترة الأخيرة ركودًا كبيرًا في سوق السيارات المحلية والعالمية، في ظل اجتياح وباء كورونا المستجد لدول العالم، وهو ما أدى إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم.



وتحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق العراقية، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، تقديم بعض العروض على سياراتها، في محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها […]

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