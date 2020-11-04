الشركة العامة تزيد أعداد الورش الخاصة بنصب منظومة الغاز في مركبات النجف

2020/11/04 | 15:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النجف الاشرف - واع – حيدر فرمان

أمام تزايد الطلب على استخدام وقود الغاز السائل بدلًا من البنزين في محافظة النجف الأشرف، تتجه الشركة العامة لتعبئة و خدمات الغاز إلى زيادة منافذها، وزيادة أعداد الورش الخاصة بنصب منظومة الغاز في المركبات، لما فيه من فائدة للمحرك وللبيئة وكذلك لرخص سعره.

وقال مدير فرع غاز النجف عيسى كاطع لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه " تم استيراد منظومة الغاز السائل للسيارات من عدة دول أوروبية، منها ايطاليا و بولندا وتركيا، التي تتميز بكفاءتها، ومناسبتها لاجواء العراق، ويعد بديلًا نظيفًا و صديقًا للبيئة".

وأضاف ،أن "منظومة الغاز السائل للسيارات لا تحتوي على أي انبعاثات بعد الاحتراق، كما أنها تحافظ على المحرك وتمنعه من التآكل خلافًا للبنزين العادي والمحسن، كما يحتوي زيت الغاز على نسبة من الاوكتان تصل إلى 105بالمئة، أما في البنزين العادي فيصل إلى 85% ،و البنزين المحسن يصل إلى 98% ، لذلك فأن وقود الـ (LPG) الغاز السائل يوفر طاقة أكثر من أنواع الوقود الأخرى، و يبلغ سعره 200 دينار للتر الواحد" .

نصب منظومات الغاز

فيما أوضح الفني في ميكانيك السيارات علاء صالح، أن "منظومة غاز السيارات على عدة اشكال، حسب نوع المركبة ، منها ما يكون حلقيًا توضع بدل (الاطار الاحتياطي - السبير)، والنوع الآخر يكون اسطوانيًا يوضع في صندوق السيارة، و يكون هذان النوعان بسعات عدة تبدأ من 40و60 و 90لترًا ".

وأشار إلى أن "وقود الـ (LPG) يحافظ على كفاءة المحرك، لأنه لا يحتوي على الرصاص والحديد، كما يحافظ على جودة زيت المحرك، إذ لا يحترق بسرعة كما في البنزين والديزل".

وبين، أن "تنصيب منظومة الغاز لا يعني أن السيارة سوف لا تعمل على البنزين، بل سيكون هناك نظامان منفصلان عن بعضهما، يستطيع السائق أن يتحكم بهما عن طريق زر يوضع قرب المقود، لتغيير نوعية الوقود المستخدم".

منافذ جديدة

أما مدير قسم توزيع المنتجات النفطية حازم سعد أكد، أن "محافظة النجف تحتوي على أربعة منافذ لغاز (LPG) موزعة في أحياء النجف، كان آخرها في محطة سور النجف المتكاملة، التي شيدت من قبل الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، ولدينا خطط لزيادة عدد المنافذ في محطات حكومية وأهلية أخرى".

توفير الاموال

من جهته أشار السائق أحمد حسن،إلى أن "محرك السيارة يتعرض لاعطال كبيرة، لكن بعد استخدام منظومة الغاز السائل تحسن عمل المحرك، إضافة إلى كونه أرخص بكثير من البنزين العادي، وأنا أعمل على خط (بغداد – نجف) ، إذ وفر علي الكثير من الأموال المخصصة للوقود " .

وأكدت الشركة العامة لتعبئة و خدمات الغاز، افتتاح ورشٍ أخرى لتنصيب منظومة غاز السيارات في مركز محافظة النجف الاشرف في الوقت القريب.

يذكر أنه في عام 2017 بدأ العراق باستخدام تقنية تحول المركبات بالعمل على الغاز السائل (LPG) كمصدر للطاقة، لكنها تعثرت بسبب مخاوف من عدم كفاءتها و إحداثها اضرارًا للسيارات

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