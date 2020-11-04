2020/11/04 | 15:14 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأربعاء 4 نوفمبر 2020 | 03:06 مساءً | عدد القراءات : 9

إصابة طفل بانفجار جسم غريب في بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بإصابة طفل بانفجار جسم غريب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن "جسما غريبا موضوعا في ساحة لمكب النفايات ضمن منطقة الشماعية شرقي بغداد، انفجر ظهر اليوم، ما أدى الى إصابة طفل كان متواجد في الساحة".

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