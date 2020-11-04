اعتقال متهمين بسرقة

2020/11/04 | 15:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر بالشرطة، الاربعاء، ان قوة

امنية اعتقلت شخصين اثنين قامو بسرقة

مبالغ مالية من المواطنين المراجعين

الى دائرة التسجيل العقاري في

الحر بمحافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان

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