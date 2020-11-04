أول مباراة لشتيجن في الموسم الجديد... تعرف على قائمة برشلونة ضد دينامو كييف اليوم

2020/11/04 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

كشف الهولندي رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الإسباني، عن قائمة البارسا لمواجهة دينامو كييف اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو"، وعاد الدولى الألماني أندريه تير شتيجن إلى قائمة برشلونة لأول مرة هذا الموسم، بعد شفائه من الإصابة، ويستمر غياب الفرنسي صامويل أومتيتي بسبب الإصابة.

وضمت قائمة فريق برشلونة 21 لاعباً هم:

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينيا.

الدفاع: ديست، بيكيه، لينجليت، ألبا، فيربو.

الوسط: بوسكيتس، ألينيا، بيانيتش، بويج، بيدري، ترينكاو، روبيرتو، دي يونج.

الهجوم: جريزمان، ميسي، برايثوايت، ديمبلي، فاتي.

جدير بالذكر أن فريق برشلونة يحتل ترتيب جدول المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي يوفنتوس وصيفاً برصيد 3 نقاط.

ويستضيف برشلونة الإسبانى نظيره دينامو كييف الأوكرانى، على ملعب كامب نو، في تمام (11) مساءً، الليلة، بمباراة الجولة الثالثة من دورالمجموعات بدوري أبطال أوروبا، في مهمة سهلة نظريا على كتيبة الهولندي رونالد كومان مدرب البارسا، لمصالحة الجماهير بعد الأداء المخيب في الدوري المحلي بعد إعلان إصابة 13 لاعب من صفوف الفريق الأوكرانى بفيروس كورونا.

ورغم سلسلة إخفاقات برشلونة المتواصلة مؤخرًا في الدوري الإسباني، إلا أنه حافظ علي وضعه في دوري أبطال أوروبا، بفوزه في المباراتين الافتتاحيتين للبطولة، ليتصدر المجموعة السابعة التي تضم يوفنتوس الإيطالى ودينامو كييف وفرينكفاروسى المجرى، برصيد ستة نقاط ، وفي اللقاء الماضي إستطاع التغلب على بطل الدوري الإيطالي بهدفين نظيفين دون رد.

ويأمل الهولندي رونالد كومان في الفوز بمباراة الليلة أمام ديناموكييف ليقترب من خطف بطاقة التأهل للدور المقبل من دوري أبطال أوروبا، والمنافسة على اللقب، لتثبيت أقدامه في إدارة الفريق الكتالونى.

علي الجانب الآخر يواجه دينامو كييف مباراة صعبة، امام فريق كبير، لم يتذوق طعم الهزيمة منذ انطلاقة الموسم، إضافة على فقدان الفريق الأوكرانى 13 لاعباً لإصابتهم بفيروس كورونا.

ويحتل ديناموكييف المركز الثالث في المجموعة السابعة بنقطة واحدة حصدها من التعادل بهدفين لمثلهم أمام فرينكفاروزى، في المباراة الماضية من البطولة، بعد أن خسر مباراته الأولى بهدفين نظيفين من يوفنتوس في المباراة الافتتاحية.

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