2020/11/04 | 15:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- أمل نبيل/ تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنحو جنيهان، ، متأثرة بانخفاض أسعار الذهب عالميا.



وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ” الأكثر مبيعا في مصر إلى 828 جنيهًا مقابل 830 جنيهًا، أمس، وبلغ سعر عيار 18 ، 709 جنيه بينما سجل عيار 24 نحو 946 جنيه.



كانت أسعار الذهب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض متذبذب بأسعار الذهب في مصر وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض متذبذب بأسعار الذهب في مصر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض متذبذب بأسعار الذهب في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).