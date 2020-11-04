وسط انعدام الثقة بين فريقي المرشحين.. تقارب النتائج في انتخابات الرئاسة الأميركية

2020/11/04 | 15:24 - المصدر: NRT عربية

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من الانتخابات الأميركية

فوتو: أرشيف

منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، أن عمليات فرز الأصوات المستمر في عدد من الولايات الأميركية، أظهرت تقارب النتائج الأولية بين الرئيس دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، وسط انزعاج وانعدام ثقة بين فريقي المرشحين.

وتظهر الإحصاءات التي نشرتها وسائل إعلام أميركية كبرى، منها شبكتا "إن بي سي" و"سي إن إن" وصحيفة "واشنطن بوست"، اليوم، 4 تشرين الثاني 2020، أن بايدن، أحرز مزيدا من التقدم وحصد حتى الآن أصوات 224 من أصل أعضاء المجمع الانتخابي الـ538، فيما لا يزال عدد الأصوات التي حصل عليها ترمب عند مستوى 213 صوتا.

في الوقت نفسه، قدرت صحيفة "نيويورك تايمز" عدد الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها بين أعضاء المجمع الانتخابي بـ227، مؤكدة حصول ترمب على 213 صوتا.

أما قناة "فوكس نيوز" فقد أكدت تقدم بايدن على ترمب بـ 238 صوتا مقابل 213، في حين يحتاج المرشح الفائز إلى حصد أصوات 270 من أعضاء المجمع الانتخابي، بينما لا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة.

وقد أثارت تصريحات للرئيس دونالد ترمب، التي اتهم فيها فريق بايدن بالسعي لـ"سرقة" نتائج الانتخابات، وهدد باللجوء إلى المحكمة للمطالبة بوقف فرز الأصوات، انزعاج فريق المرشح الديمقراطي، الذي أكد بدوره أن فرقه القانونية ستكون جاهزة إذا نفذ ترمب تهديده بالذهاب إلى المحكمة.

كما وصف حاكم ولاية بنسلفانيا الديمقراطي، توم وولف، اليوم، تصريحات ترمب حول تزوير الانتخابات الرئاسية الأميركية، بـ"الهجوم الحزبي".

ر.إ

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