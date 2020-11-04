2020/11/04 | 15:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة كردستان ترد على هجوم العمال.. وتحذر: الإقليم وصل إلى مرحلة خطيرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة كردستان ترد على هجوم العمال.. وتحذر: الإقليم وصل إلى مرحلة خطيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).