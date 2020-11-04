2020/11/04 | 15:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- هل تعرضت من قبل لنوبة شديدة من ألم الأسنان؟ إنه تقريباً لا يوجد شخص لم يجرب ألم الأسنان ولو لمرة واحدة على الأقل، ولعلنا جميعاً نعلم أنه من أشد أنواع الألم صعوبة ومعاناة، خاصة إذا كان الألم شديداً وممتداً للعصب، فكيف يمكن تسكين الم الاسنان الشديد ؟ وما العلاجات المنزلية لتخفيف الألم؟ ما هو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طرق سريعة منزلية لتسكين ألم الاسنان الحاد وكالة الصحافة المستقلة.

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