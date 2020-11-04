العثور على مخبأ للمتفجرات والعبوات الناسفة في بهرز بديالى

2020/11/04 | 15:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ عثرت قوة عسكرية على مخبأ للمتفجرات والعبوات الناسفة في منطقة بهرز بمحافظة ديالى.وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/نسخة منه:" وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، عثرت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات الجزيرة، على مخبأ للعبوات الناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في صحراء الشامية بمنطقة الزاوية، يضم ٣٥ حاوية بلاستيكية سعة ١٠ التار مملؤة بمادة C4 و٢٠ مسطرة تفجير ،و تم تفجير المواد من قبل مفارز المعالجة موقعياً"./انتهى7

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