توزيع /650/ قطعة ارض سكنية بين ذوي الشهداء والجرحى في الديوانية

2020/11/04 | 15:31 - المصدر: وكالة نينا

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الديوانية / باشرت محافظة الديوانية بتوزيع /650/ قطعة ارض سكنية بين الشهداء من ضحايا النظام السابق وشهداء وجرحى القوات الامنية والحشد الشعبي .وقال محافظ الديوانية زهير الشعلان " ان بلديتي الحمزة والسدير وزعتا الدفعة الثانية بين المشمولين من الشهداء والجرحى .واضاف :" ستوزع الدفعة الثالثة من هذه القطع يوم غد الخميس على نفس الشرائح المذكورة "./ انتهى

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