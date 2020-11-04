كتلة نيابية تنتقد اتفاقية تعاون مع كوريـا صوتت عليها الحكومة في 2011 وترسلها الان الى البرلمان لمصادقتهـا

2020/11/04 | 15:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / انتقدت كتلة / النهج الوطني النيابية /، مشروع قانون اتفاقية التعاون بين العراق وكوريا الجنوبية ،الذي صوت عليه مجلس الوزراء عام ٢٠١١ حسب الاولويات ، والان يرسل للبرلمان للمصادقة عليه .



واشارت الكتلة ، الى بنود تضمنتها تلك الاتفاقية في حالة حدوث حالة طارئة تؤثر في سوق النفط الدولية فان الأولوية لحقوق الشراء تعطى للشركات الكورية لتجهيزها بما لايقل عن (٢٥٠) الف برميل يوميا ، مبينة ان " هذا الالتزام ليس بالضرورة ينفع العراق ، فقد تكون عروض غير الشركات الكورية في مثل تلك الظروف انفع ايرادا للعراق ، وقد تحصل تقلبات في السوق كما حصل الان في كورونا وتم تخفيض التصدير بنسبة ١/٣ كمياته ".واضافت ان " مشروع هذا القانون صوت عليه مجلس الوزراء سنة ٢٠١١ حسب الأولويات ، وبعد ٩ سنوات يرسل للبرلمان للمصادقة عليه ، فأين كانت الحكومات عنه ، وهل بقي موقف الطرف الآخر كوريا نفسه مع تأخر الإجابة بالموافقة على الاتفاقية طيلة هذه السنوات !؟".واوضحت ان " كتاب الدائرة القانونية في وزارة الخارجية بتاريخ ٢٠١٧/٣/٩ اشار الى ان هناك إلغاء لاجراءات التصديق من الجانب الكوري والبدء بإجراءات تصديقها وإنفاذها داخليا من جديد ، وهذا الأمر سيستغرق وقتا طويلا مع الإشارة الى ان توقيع النسخة العربية من الاتفاقية يتطلب تعديل النسختين الإنكليزية الموقعتين لغرض الإشارة في متنها الى ان الاتفاقية حررت باللغة العربية اضافة الى الإنكليزية ".



واكدت الكتلة ، ان " مايعرض على البرلمان العراقي للتصديق عليه يكون باللغة العربية فيفترض ان يكون نصا الاتفاقية الموقعة بالأحرف الأولى من الحكومتين احدهما باللغة العربية ، لا ان يقدم رئيس الدائرة القانونية مقترحا لتلافي الاحراج مع الجانب الكوري في حالة الطلب منه التوقيع على النسخة العربية ،مفاده التنازل عن توقيع نسخة بالعربية ".وتابعت القول ان " النسخة المقدمة للبرلمان باللغة العربية ،وهي بلغة غير معتمدة نسخة منها لدى الطرف الآخر كوريا ، لان النص المترجم للعربية يقول ( تضمن جمهورية العراق تسديد التكاليف التي تكبدتها الشركات الكورية ) فهل يعني التكاليف التي صرفت في مشاريع استثمارية ام تعني التكاليف التي خسرتها تلك الشركات وان لم تنتج تنمية اقتصادية للعراق ؟ "./انتهى5

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